Pommelien Thijs meteen op kop in Ultratop

Het was erop of eronder. Maar gelukkig voor Pommelien pakt het goed. Haar debuutplaat Per ongeluk stormt de Ultratop albums 200 binnen op de eerste plaats.

De sterren stonden uiteraard gunstig, want de Nijlense heeft de voorbije drie jaar een resem tophits op haar palmares kunnen schrijven. Haar eerste superhit Nu wij niet meer praten staat zelfs niet op de plaat, het gaat uitsluitend om haar knappe solohits. Denk aan meezingers als Zilver, Meisjes van honing, Wat een idee en uiteraard Ongewoon, de grote zomerhit van vorig jaar. Erop of eronder is dan weer haar huidige hitsingle die de eerste plaats bereikte. De laatste track op de plaat is Kleine tornado, het nummer dat ze recent maakte met grote zus Kaat die haar destijds leerde zingen.

De voorbije weken trok Pommelien voor allerlei meet & greets door het land om haar debuutplaat te promoten. Dat heeft gerendeerd. Bij Spotify kwamen zopas alle veertien songs, op één na, in de top 100 terecht.

Met haar eerste nummer één in de albumcharts is Pommelien Thijs, die eerder dit jaar drie MIA’s won, na Camille en Maksim het derde lid van #LikeMe dat de top bereikt in de albumcharts.