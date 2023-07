Politie LRH heeft bij alcohol- en drugscontroles gehouden op de Staatsbaan en de Loksbergenstraat in Halen en in Hasselt aan de Research Campus. Twee bestuurders van de 327 gecontroleerden reden onder invloed van verdovende middelen. Twaalf bestuurders hadden te veel gedronken. Een van de overtreders had ook twee verboden wapens en nog meer drugs in de auto.