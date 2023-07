Politie opgeroepen voor vechtende vrouwen op Dorperkermis in Neeroeteren

Op de Dorperkermis in Neeroeteren is de politie tussenbeide gekomen bij een ruzie tussen enkele vrouwen. Rond 1.30 uur zondagochtend ontstond er duw- en trekwerk. De mannen van de security konden de gemoederen bedaren. Een van de vrouwen werd naar buiten begeleid. De opgeroepen politieploeg nam de situatie over bij aankomst. De vrouw werd onder lichte dwang van het terrein geleid. Een kennis bracht de 46-jarige vrouw naar huis.

Foutparkeerders

Voor een oldtimer evenement in Maaseik zijn zondagmorgen meerdere voertuigen getakeld in de omgeving van Kloosterbempden. Dit evenement was op het Muntplein. In de buurt waren meerdere parkeerplaatsen gereserveerd.