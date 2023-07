Savoyard Victor Lafay won nog maar vier keer maar wel al in de Giro en de Tour, telkens met een solo

Victor Lafay is géén veelwinnaar, maar als hij wint, is het telkens met panache. De Tourrit in San Sebastian was pas zijn vierde ritzege, maar hij hoeft nu enkel nog een etappe in de Vuelta en de 27-jarige Fransman zit al in de club van renners die in de drie grote ronden wonnen.

Wie Lafay nog niet kende, vergeet de jongen uit de Alpen na het Baskische Tourweekend nooit meer. Zaterdag was hij de enige die Pogacar en Vingegaard kon volgen tot de top van de Bidea, terwijl hij zondag toonde wat voor een killer hij is. “Het is gekkenwerk dat het gelukt is”, zei een dolgelukkige Lafay die nog het groen erbovenop kreeg. Daarmee schreef hij niet zijn eigen mooiste bladzijde, maar gaat hij ook bij Cofidis de legende in want deze ritzege kwam er vijftien(!) jaar na die van Sylvain Chavanel in Montluçon. Nog langer is het geleden dat de Noord-Franse Worldtourploeg nog eens het groen had. We moeten teruggaan naar Jimmy Casper die op 2 juli 2006 in het groen stond.

Het is niet de eerste keer dat hij bij Cofidis een einde maakte aan een droogte. Toen de spichtige renner uit de Haute-Savoie internationaal kwam kijken met een ritzege in zijn allereerste Giro in Guardia Sanframondi (een solo natuurlijk), was het ook al meer dan twee jaar geleden dat Cofidis nog eens gewonnen had in een grote ronde. “Ik was vandaag zelfs iets minder goed dan zaterdag”, vond de altijd blozende Lafay. “Toen ik zag dat de boel wat vertraagde, rook ik mijn kans. Ik dacht niet na toen ik mijn inspanning leverde. Ik geloofde er gewoon in. Meer niet. Dit was mijn plan, ook al verzette Jumbo-Visma veel werk.”

Ook al is hij maar een zesdejaarsprof, hij sloeg gisteren toe als een geslepen vos, een man die van alle markten thuis is. Zo deed hij het ook die zaterdag in de Giro, zo deed hij het richting San Sebastian opnieuw. Geduldig wachtend, om dan toe te slaan. Volgens ploegmanager Cédric Vasseur is het een kalme, aandachtige jongen die je op zijn gemak moet stellen. Lafay was de eerste jaren als prof behoorlijk nerveus want hij sukkelde van het ene fysieke probleem in het andere. De ene keer de knie, de andere keer de enkel. En zo zaten we al aan 2020.”

Lafay als Savoyard een product van Chambéry Cyclisme Formation, de voorraadschuur van AG2R-Citroën, maar als Frans kampioen bij de U23 kreeg hij in augustus 2017 een stagiaircontract bij Cofidis dat toen een ProTeam was. Lafay bedankte voor het vertrouwen door in 2018 bij de U23 zilver te winnen op het Europees kampioenschap in Tsjechië, waar hij in de sprint verloor van de Zwitser Marc Hirschi. “Ik verloor daar met millimeters. Ik bleef toen met een dubbel gevoel achter.”

Zo werd hij in 2021 ook al tweede achter Enric Mas op de Alto de Reina in de Ronde van Valencia. En dan kwam die Giro waarin hij in de eerste plaats hard labeurde voor Elia Viviani om daarna zélf toe te slaan.

Dit seizoen heeft Lafay duidelijk een stap voorwaarts gezet. Zie zijn zesde plaats in de Waalse Pijl, zijn zege in de Classic Grand Besançon Doubs, een vierde plaats in de Faun-Ardèche Classic... Lafay komt echt niet uit de lucht gevallen.

Deze Tour startte hij als een belangrijke steun voor klassementsrenner Guillaume Martin in de hoge bergen. En als de Franse filosoof niet thuis geeft, mocht hij zijn eigen kansen gaan. En hoe! Lafay toonde altijd al flitsen, maar in San Sebastian was hij werkelijk een bliksemschicht. De gebaarde Fransman maakte niet alleen Cofidis en heel zijn land blij, hij is ook einde contract. Deze spraakmakende zege kon hij op geen beter moment pakken.