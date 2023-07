Vrouw gewond bij val met rollator in Maaseik

Op de Heppersteenweg in Maaseik is zaterdagnamiddag rond 16 uur een 83-jarige vrouw gevallen. Ze wilde met haar rollator van de stoep rijden en dit ging mis. De vrouw is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Op het kruispunt van de Kanaalstraat en de Brugstraat in Neeroeteren is zaterdagavond rond 20.15 uur een fietsster onderuit gegaan. De vrouw wilde zich vasthouden aan de reling van de brug maar ze gleed uit. De 66-jarige fietsster is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.