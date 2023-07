Ploegleider Grischa Niermann leeft mee met Van Aert na tweede plaats: “Wout is erg teleurgesteld, hij is hier om etappes te winnen”

Nog geen tiende ritzege in de Tour de France voor Wout van Aert. Na een late uitval van Victor Lafay moest Van Aert zich tevredenstellen met de tweede plaats. Nu ja, tevredenstellen. Onze landgenoot baalde als een stekker. Hij was zo ontgoocheld dat hij vertrok zonder een woord te zeggen. “Wout hoort ook teleurgesteld te zijn”, sprak Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo-Visma.

“Het was heel nipt”, zag Niermann. “Ik was nochtans zeker dat Lafay wel weer terug gegrepen zou worden. Maar dat was niet zo en daar balen we flink van. Wout zelf natuurlijk ook.”

“Eigenlijk liep alles wel naar wens voor ons in deze etappe”, vervolgde Niermann. “We hadden natuurlijk ook wil liever de bonus gepakt bovenop de Jaizkibel (Pogacar won er de strijd om de bonificatieseconden voor Vingegaard, red.), maar daar zie je nog maar eens hoe sterk Pogacar daar is. Maar Jonas was opnieuw supersterk. En ook Tiesj Benoot en Wilco Kelderman zaten er nog knap bij. Alleen de laatste demarrage van Lafay was er teveel aan.”

Jumbo-Visma had uiteindelijk net een mannetje tekort om de Fransman terug te halen in de laatse kilometer. “Wout wist natuurlijk ook dat Pogacar over hem heen zou gaan als hij te vroeg zou aangaan. En dat willen we ook niet. Het is flink balen.”

Bij het overschrijven van de finish liet Van Aert zijn teleurstelling ook blijken. “Hijzelf is natuurlijk ook flink teleurgesteld. Dat moet ook. Hij is hier om etappes te winnen en dit was een van de kansen. Maar als de teleurstelling weg is, zal hij zeker blij zijn met de huidige vorm. Hij overleeft twee dagen op rij als enige sprinter tussen alle klimmers.

Benoot: “Echt klote”

“Als we met vier man in een groep van twintig en Wout als snelste mee zijn, is het normaal dat er naar ons gekeken wordt”, sprak Tiesj Benoot voor de camera van de NOS. “Maar het is niet evident om zo’n groep te controleren. Enkel Wilco en ik moesten de klus klaren. Zonde dat het dan net niet lukt.”

Benoot had de beslissende aanval van Lafay niet gezien. “Ik was nog een laatste inspanning aan het doen voor Wout en zette mij dan opzij. Toen zag ik dat er nog niemand voor reed. Echt klote. Het is zonde voor Wout en de ploeg dat we de rit niet winnen, maar er volgen natuurlijk nog etappes.”

Kelderman: “Komen net een mannetje te kort”

Ook Wilco Kelderman baalde na de tweede plaats van Van Aert. “Ik heb zoveel werk verricht en dan spring er in de finale nog iemand weg”, vertelde de Nederlander aan de NOS. “We komen net een mannetje tekort om het gat te dichten. Jammer, maar het is zoals het is.”

Vervolgens vroeg de interviewer of Jonas Vingegaard dan ook geen kopbeurt voor zijn rekening moet nemen. “Goh, moeilijk te zeggen”, twijfelde Kelderman even voordat hij antwoordde. “We moeten dit even bekijken. Het kon inderdaad het verschil maken, maar het is helaas niet zo geweest.”