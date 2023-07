Speciale eenheden beëindigen verschansing na familieruzie in Walcourt

Een man heeft zich zaterdag verschanst in de woning van zijn moeder in Yves-Gomezée, deelgemeente van Walcourt. Uiteindelijk grepen de speciale eenheden van de politie in.

Het ging om een uit de hand gelopen familieruzie. Voor hij zich in het huis verschanste, had de man ook een politieagente fysiek aangevallen.

Een psychiater onderzocht de man en verklaarde hem geestesziek. Het parket besliste om over te gaan tot een gedwongen opname in de psychiatrie. Een vrederechter moet binnen de acht dagen beslissen of de opname al dan niet wordt verlengd.

De man kreeg zaterdag ruzie in de woning van zijn moeder. Daarop verschanste hij zich nadat hij eerst een agente van de lokale politie die was opgeroepen, had aangevallen.

De speciale eenheden van de federale politie maakten uiteindelijk een einde de verschansing.