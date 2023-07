Cyriel Coomans (l.) en André Hendrickx, twee Beringenaren die verbonden waren aan het lokale organisatiecomité dat de Tour in 1981 naar Limburg haalde. — © Raymond Lemmens

Dinsdag wacht de witte streep op het Circuit Paul Armagnac nabij Nogaro, het eerste permanente circuit van Frankrijk. In ons land is die eretitel weggelegd voor Circuit Zolder, dat in 1981 de Tour ontving. Een reconstructie, inclusief openbaringen die een nieuw licht laten schijnen op de tweedaagse doorheen onze provincie.