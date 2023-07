Voorzitter Raf Drieskens, directeur Myriam Indenkleef en Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele gaven zaterdag in Genk het officiële startschot van de nieuwe woonmaatschappij Wonen in Limburg. — © Serge Minten.

Genk

In de sociale woningsector zijn zowel de wachtlijst als de wachttijd het meest gedaald in Limburg. Deze provincie klokte eind vorig jaar af op 18.877 kandidaat-huurders, of 11,2 procent minder dan in 2021. Het aantal dagen dat een kandidaat op een sociale woning moet wachten, daalde van 1.564 naar 1.510 dagen.