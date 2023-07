Bree/Heusden-Zolder

Met open armen werden Jeanne (88) en haar man François (85) op maandag 26 juni ontvangen in Curamant in Bree. Voor hun verblijf betaalden ze een voorschot van 850 euro. Amper één dag later verklaarde de rechtbank het herstelbedrijf failliet. “Mama was helemaal de kluts kwijt.”