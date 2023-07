Net niet voor Wout van Aert! Victor Lafay blijft met late uitval uit de greep van sprintend peloton en wint tweede etappe Tour

Victor Lafay is dé revelatie van het Baskisch weekend. De 27-jarige Fransman deed het in San Sebastian met een late uitval onder de rode vod en hield het tot de streep vol. Dé verliezer van de dag was Wout van Aert die in het zog van Lafay strandde. Voor Cofidis was het overigens de eerste Tourritzege in vijftien jaar.

Geel: Adam Yates (GBr)

Groen: Victor Lafay (Fra)

Bolletjes: Neilson Powless (Vst)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Lafay deed het à la Willy Teirlinck van destijds. Met een lepe uitval de laatste duizend meter. Hoewel Jumbo-Visma de meeste renners had in de kopgroep kon Wilco Kelderman de Fransman niet meer bijhalen. De Fransman komt niet uit de lucht gevallen. Hij opende zijn reeksje overwinningen twee jaar geleden in de Giro met een eclatante solo naar Guardia Sanfromondi. Lafay kraakte wel de jackpot want hij is einde contract bij Cofidis;

Het begon allemaal op de Jaizkibel die boven de baai van San Sebastian uitstijgt. Daar haalde Rafal Majka de sloophamer boven. Op 1,2 km van de top trok Adam Yates naar de kop van de uitdunnende kopgroep in functie van zijn kopman Pogacar. In de sprint voor de bonificatieseconden boven op de Jaizkibel haalde Tadej Pogacar het van Jonas Vingegaard. De twee waren weg van de rest van de kopgroep, maar voor de tweede dag op rij weigerde de uittredende Tourwinnaar mee te rijden met de Sloveen. Waardoor op 12,1 km een groep terugkwam bij de twee met o.a. Wout van Aert als enige spurter.

Pello Bilbao speelde wel alles of niets in de afdaling, maar met Kelderman, Benoot en Vingegaard in functie van Wout van Aert was hij een vogel voor de kat. Al moest onze landgenoot daar al aan de bak.

Ook Pidcock probeerde nog een uitval maar het was Van Aert die hem tot de orde riep. Daarna was het de beurt aan Mattias Skjelmose, maar ook daar reageerde Van Aert op. En dan ging Victor Lafay op duizend meter van de finish. Het was aan Kelderman om de kloof te dichten, maar dat lukte niet meer.

Het verhaal van de eerste koershelft was flinterdun, ook al leek het erop dat we in tegenstelling tot zaterdag een zeer bewogen start zouden krijgen waarin grote namen zich mengden. Jumbo-Visma zag een groep met o.a. klassementsrenner Carlos Rodriguez van Ineos-Grenadiers niet zitten. Maar toen bolletjestrui Neilson Powless bij Edvald Boasson Hagen kwam en ook nog Rémi Cavagna naar het duo sprong, was het na negen kilometer al gebakken. Het trio ‘zware motoren’ kreeg vrij snel vier en een halve minuut voorsprong, ook al moesten er nog dik 169 km worden afgelegd. Maximaal kregen ze vijf minuten voorgift, maar dan vond UAE Team Emirates het welletjes en begon wat harder te pushen.

Pas de laatste tachtig kilometer schoof Jumbo-Visma als ploeg een rij op en verdrong daarmee Jayco-Alula van Simon Yates naar de derde rang. Op de Alkizia (70 km van de finish) verloren we voorin Rémi Cavagna en achterin het peloton gingen de sprinters overboord. De voorsprong was daar nog slechts twee minuten. Door het gegeven dat het wegdek door lokale buien van het ene moment op het andere droog was en omgekeerd, werd het ineens gevaarlijk en nerveus koersen. In de aanloop naar de voorlaatste helling van de dag, loste Powless dan Edvald Boasson Hagen. De Amerikaan ging alleen verder en had nog 1’55 seconden op 33 km van het einde.Hij begon met een voorsprong van 1’39” aan de Jaizkibel, de scherprechter van deze etappe, maar op 2,7 km van de top van de Jaizkibel was het verhaal van de Amerikaan van EF Education-EasyPost. Het leverde hem naast een tweede bolletjestrui ook de prijs van de strijdlust op.

Wat deden de Belgen?

Wout van Aert pakte aan de Cantabrische Zee naast zijn tiende Tourritzege uit zijn carrière. De Herentalsenaar klopte van pure frustratie op zijn stuur. Hij had in volle finale ook o.a. Tom Pidcock en Mattias Skjelmose moeten tot de orde roepen. Zonde. Vooral omdat hij de enige sprinter was die de Jaizkibel had overleefd.

Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) werd aan La Concha negende en tweede Belg. Met Steff Cras (elfde) en Tiesj Benoot (veertiende, maar werkend voor Jumbo-Visma) eindigden vier landgenoten binnen de top-vijftien. Daar was Maxim Van Gils niet bij, maar hij was kansloos na zijn val. De debutant van Lotto-Dstny viel hard op 35,6 km van de finish in Ugaldetxo. In die scrimmage was ook Jasper De Buyst betrokken. In die scrimmage waren ook de klassementsrenners Jonas Vingegaard en Ben O’Connor betrokken. Stan De Wulf hielp zijn leider direct. De kleine Belg haalde al de koersradio nog voor de start werd gegeven. Hij reed zelfs al lek tussen de officieuze en de officiële start. De West-Vlaming van AG2R-Citroën kon nog aansluiten vooraleer Tourbaas Christian Prudhomme de langste etappe van deze Tour op gang werd gevlagd. Maxim Van Gils vertrok als laatste.

Ondertussen blijft het nog altijd wachten op de eerste Belg in de aanval. Ook al is dat niet de fout van Victor Campenaerts. Je raadt het nooit, maar het was alweer Victor Campenaerts die bij de officiële start onmiddellijk weer het peloton op een lint trok. Vergeefs.

Jasper Philipsen hield in de tussenspurt van de dag een goede generale. De ‘Vlam van Ham’ won de sprint van het peloton en pakte 13 punten, terwijl de winnaar van de openingsdag, Mads Pedersen, slechts vijfde werd, goed voor 9 punten. Al is het vooral maandagmiddag in Bayonne belangrijk, want dan wordt er normaal gezien gesprint.

Nathan Van Hooydonck deed opnieuw perfect zijn job. Hij bracht Vingegaard na een probleempje terug en joeg dan de eerste kilometer van de Jaizkibel de snelheid in de kopgroep omhoog.

Wat deden de favorieten?

De winnaar van het weekend is Tadej Pogacar die voor de tweede dag op rij derde werd en dus dure bonifatieseconden pakte. De Sloveen liep weer zeven seconden uit op Jonas Vingegaard die nu op elf seconden volgt.

De Deen zal blij zijn dat hij het Baskenland uit is. Voor de tweede opeenvolgende dag zat hij samen met Pogacar voorin op de laatste hindernis van de dag, maar evenveel keer weigerde hij samen te werken.

Bovendien kende de Tourwinnaar van 2022 het laatste koersuur zijn eerste oponthoudje van deze Tour. De Deen zat in de scrimmage die op een kleine 36 km van de finish enkele renners ten val bracht. De kopman van Jumbo-Visma reed daarbij vooraan lek en werd teruggebracht door Nathan Van Hooydonck. De rechtstreekse concurrenten minderden snelheid want ook O’Connor was bij dat koersincident links van de weg betrokken. Op dik 27 km van het einde nam Jumbo-Visma ook de controle over van UAE Team Emirates. Dat moest ook wilden ze alsnog Powless tot de orde roepen.

Tadej Pogacar vestigde ondertussen met 56 truien een nieuw record in het jongerenklassement. Jan Ullrich bleef op 55 steken, daarin gerekend een afgelaste rit.

Dé grote verliezers van het Baskisch openingsweekend zijn Guillaume Martin, Louis Meintjes en Ben O’Connor (allebei op 1’41”). Thibaut Pinot was zaterdag nog voorbeeldig, maar zondagmiddag zakte hij door het ijs. De beste klimmer van de voorbije Giro volgt al op 2’47” seconden. Kopman David Gaudu daarentegen volgt op 22 seconden.

Straf is wel dat na twee dagen nog slechts 22 renners binnen de minuut afstand van elkaar staan. Al is het bovenin nog zeer close tussen de eerste (Adam Yates) en de zevende (Jonas Vingegaard) die op zeventien seconden volgt van Pogacars luitenant.

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

* Adam Yates had in Vitoria-Gasteiz niet alleen zijn moeder, vader en vriendin meegebracht, hij had ook zijn sneeuwwitte hond Zoe bij die ook een soort van gele trui droeg.

* Op zondagmiddag telden we twee klassementsrenners minder. Enric Mas brak zaterdagmiddag het rechterschouderblad. De kopman van Movistar mag ook de Vuelta op zijn buik schrijven. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) heeft dan weer een breukje in de linkerknieschijf. Ook de Vuelta lijkt veel te vroeg te komen.

* Torstein Traeen probeerde dan weer verder te rijden met een breukje in de elleboog. Een pijnlijk en moeilijke oefening voor de klassementsrenner van Uno-X.

* Alex Edmondson (DSM-Firmenich) maakte als eerste kennis met de natte Baskische wegen. Tijdens de klim van de Alikizia raakte Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) dan weer in de berm en hinderde daarmee enkele renners van Ineos-Grenadiers.

* Matteo Trentin viel dan weer in een bocht op 55,5 km, wat even voor verwarring zorgde bij de ploeg van UAE Team Emirates die vanuit de volgauto te horen kreeg dat ze verder werk moesten maken van de jacht op Boasson Hagen en Powless. De Italiaanse ex-wereldkampioen reed een beetje dizzy alleen verder.

* Neilson Powless blijft autoritair leider in het bergklassement, maar daar moest hij wel een lange aanval voor opzetten en als eerste boven komen op vier van de vijf cols en colletjes die meetelden. In die rol volgt hij als Amerikaan Nathan Brown op die in de Tour van 2017 zowel na etappe drie als vier de bolletjestrui droeg.

* Bora-hansgrohe werd verplicht om opnieuw hun oude teamshirts aan te trekken. De trui die ontworpen werd voor de Tour was volgens organisator Amaury Sport Organisation te donkergroen, waardoor de nieuwe kleur van de groene puntentrui niet langer goed uitkwam.