Politie zoekt daders die kluis stelen uit brasserie vol klanten in Shopping 1 in Genk

In het onderzoek naar de diefstal van een kluis anderhalf jaar geleden, op woensdag 29 december 2021, is de politie op zoek naar de daders. De twee dieven komen duidelijk in beeld wanneer ze om 16.30 uur met de gestolen kluis door de volle brasserie wandelen.

In die eindejaarsperiode droeg iedereen nog een mondmasker, ook de daders. In Shopping 1 waren ze die woensdagnamiddag al een paar keer voorbij de brasserie gewandeld om te kijken of de gasten en het personeel er oplettend waren. Om 16.30 uur sloegen ze dan uiteindelijk toe. Een van de mannen ging de trap op naar de eerste verdieping, waar ook de toiletten van de zaak zijn en de privéruimte. In het privégedeelte werd de kluis uit de muur gebroken. De dader gooide een jas over de kluis en wandelde ermee door de brasserie tot in de gangen van de shopping die ze volledig doorkruisten op weg naar de ondergrondse parking. Op straat heeft de kale kompaan de zware kluis overgenomen om te dragen.

Ze zijn gevlucht in een bestelwagen. Maar ze hebben de parking niet betaald, de magere dader hield al telefonerend de bareel tegen tot de bestelwagen was buitengereden.

© rr

Camerabeelden

De camera’s in de shopping brengen duidelijk in beeld hoe de mannen toeslaan. De dader met kort bruin haar draagt de kluis naar buiten. Hij is slank gebouwd en hij lijkt tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij is een roker. Tijdens de diefstal en de verkenning droeg hij een kaki groene jogging van het merk Puma met bij passende trui met kap, een zwarte jas die mogelijk het logo van Canada Goose draagt. Zijn schoenen waren zwart.

De tweede dader is opvallend kaal en rond de 35 jaar oud. Hij was gekleed in een blauwe jeans en kaki groene trui met geel logo op de borst. In de shopping droeg hij ook nog een zwarte jas en donkere schoenen.

© rr

Wie meer informatie heeft over deze zaak wordt gevraagd om naar het gratis nummer te bellen op 0800/30 300. Getuigenissen vanuit het buitenland kunnen op 0032-2-554.44.88.