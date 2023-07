“Ze kunnen wel wat hulp gebruiken”: knalroze Merol richt zich tot alle mannen en duikt dan het publiek in

Een in knalroze uitgedoste Merol maakt het een pak warmer in de Klub C op Rock Werchter. Vooral wanneer ze haar poëtische softporno bovenhaalt. Haar eerste hit Hou je bek en bef me blijft de ultieme meezinger in haar set. Al er nu ook het recentere Foefsafari. Voor ze Mannen met gevoelens inzet heeft ze nog iets te vertellen. Een speech. Gericht naar alle mannen in de zaal.