Max Verstappen domineert op Red Bull Ring in Oostenrijk en boekt zevende GP-zege van het seizoen

Max Verstappen blijft het F1-seizoen domineren. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk was de Nederlander weer een klasse beter dan de rest. Charles Leclerc reed wel even aan de leiding, maar Verstappen stelde al snel weer orde op zaken. De tweevoudige wereldkampioen vergroot logischerwijze zijn voorsprong op ploeggenoot Sergio Perez in de WK-stand.