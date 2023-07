Ex-rivalen André Greipel en Marcel Kittel zien Mark Cavendish straks het record van Merckx breken: “Honderd procent zeker dat het lukt”

Ooit waren ze de Grote Drie. Met hoofdletters. Marcel Kittel (35), André Greipel (40) en Mark Cavendish (38). Bij elke Toursprint hoefde je maar drie renners in de gaten te houden. Vandaag blijft er één over. Eentje met een heilige missie. Kan Cavendish straks zijn 35ste ritzege in de Tour pakken en Eddy Merckx van de tabellen vegen? Vandaag krijgt hij mogelijk zijn eerste kans. Het oordeel van zijn grootste rivalen van weleer.