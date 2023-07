Zware woningbrand in Leopoldsburg: bewoner naar ziekenhuis en katjes gered

In de Caimolaan in Leopoldsburg heeft een zware brand zondagnamiddag een woning verwoest. De bewoner kreeg veel rook binnen en werd naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de brandweer het huis bluste en de twee katjes redde.

© Zahra Boufker

De brandweerzone Noord-Limburg kreeg rond kwart voor één de oproep voor een uitslaande woningbrand. Door de aanzienlijke rookontwikkeling was de brand al snel zichtbaar vanuit de omliggende straten. Om de situatie het hoofd te bieden, werd ook de brandweerpost Beringen van zone Zuid-West Limburg opgeroepen voor versterking.

Vuur in dak

Brandweerofficier Roel Adriaenssens legde de situatie uit: “Toen we ter plaatse kwamen, konden we vaststellen dat de woningbrand gepaard ging met veel rookontwikkeling en dat er vlammen zichtbaar waren langs het dak. We hebben de vlammen geblust, maar we hadden uiteindelijk veel werk om het vuur, dat in het dak woedde, te blussen.”

© Zahra Boufker

Hoewel de oorzaak van de brand nog onderzocht wordt, vermoedt de brandweer dat een kortsluiting in de zekeringkast aan de basis kan liggen.

Onbewoonbaar

De naastgelegen woning liep enkel waterschade op, terwijl het getroffen pand zowel water- als brandschade opliep en voorlopig onbewoonbaar is. “We konden overslag en uitbreiding naar de aanpalende woning van de brand voorkomen. Het is nog niet duidelijk of de buren in hun woning kunnen blijven. De woning waar er brand was is tijdelijk onbewoonbaar.”

De bewoner van de getroffen woning werd naar het ziekenhuis gebracht doordat hij veel rook had ingeademd. Brandweerofficier Adriaenssens voegt toe: “Er waren twee katten in de woning aanwezig. Een is goed en wel gered door de brandweermannen, de andere kat wordt door onze mannen aan een beademingstoestel gelegd.”

Een van de katten kreeg zuurstof toegediend. — © Zahra Boufker

De brandweer bleef op de locatie om verdere maatregelen te nemen. “We gaan het dak helemaal openleggen en alles afkoelen”, aldus brandweerofficier Adriaenssens.

De lokale politie Kempenland was ook ter plaatse en sloot de straat af voor het verkeer. De brand lokte veel buurtbewoners naar buiten. Naarmate het onderzoek vordert, zal er meer duidelijkheid komen over de oorzaak van de brand en de verdere gevolgen voor de betrokken bewoners. (zb)

© zb