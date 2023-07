Dit hebt u al gemist in de Tour: een Indiaan in de bolletjestrui, een Noor met een gebroken elleboog en de eerste regendruppels

De tweede rit in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting San Sebastian losbarst.

Het moet natuurlijk allemaal gebeuren op de Jaizkibel, de iconische klim vóór de kuststad, maar voor veel jongens die zaterdag al op grote achterstand raakten, is de Tour herleid tot een spel om de dagzege en de nevenklassementen van la grande boucle. We hebben met Edvald Boasson Hagen een Noor voorop, met Vegard Stake Laengen een Noor die jaagt op de drie leiders en met Torsten Traeen een Noor die met een gebroken elleboog lijdt in het peloton.

Koersen is een hondenstiel, maar even niet voor gele trui Adam en groene trui Simon Yates. — © BELGA

Voorspel met drie grote motoren

We kregen in de langste rit van deze Tour vanaf Vitoria-Gasteiz een snelle start met enkele pogingen, maar al na negen kilometer was de strijd om de vlucht van de dag gestreden. In twee schuifjes kwam een interessant trio voorop. Edvald Boasson Hagen kreeg Neilson Powless bij zich en wat later maakte ook Rémi Cavagna de oversteek. De Franse hardrijder staat bekend als de ‘tgv van Clermont-Ferrand.

De drie ‘grote motoren’ kregen vrij snel een vrijgeleide van het peloton. Het ging ook snel want het eerste uur werden 46,1 kilometer afgelegd.

Voor ‘bolletjestrui’ Powless was het om de bergpunten te doen, ook al won de ‘native American’ (hij heeft indianenbloed in zijn aderen) twee jaar geleden de Clasica San Sebastian. Hij kwam als eerste door op de Udana (goed voor twee punten), de Aztiria (één eenheid) en de Alkiza (twee punten). Waardoor hij meteen ook al zeker was van een volgende dag in de bolletjestrui.

‘Eddy The Boss’, alias Edvald Boasson Hagen, ging dan weer voor de twintig punten van de tussenspurt van Legutio. Na zeventig kilometer was de voorsprong al tot vijf minuten opgelopen.

Geslaagde generale voor Philipsen

Zaterdag won Mads Pedersen de tussenspurt; in Legutio ging die naar Jasper Philipsen die daar als eerste van het peloton nog dertien punten voor kreeg. Sam Welsford was er tweede, Bryan Coquard derde, Girmay vierde en Mads Pedersen vijfde. Daarmee leidt de ‘Vlam van Ham’ de competitie onder de spurters, maar het groen is nog veraf. Pas maandag in Bayonne komen de spurters in het puntenklassement echt naar voren. Daar liggen er vijftig punten op de winnaar te wachten, de tweede krijgt slechts dertig punten. Met andere woorden: die tussenspurten zijn slechts peanuts. Ook dit keer hield Jumbo-Visma zich afzijdig (géén Van Aert of Laporte). Ewan deed mee, maar dat was maar voor de show want hij pakte maar één puntje.

Op de Baskische wegen niet onverwacht voor het eerst regen in deze Tour. — © AFP

De eerste regendruppels van de Tour

Zaterdag werden ze in Bilbao er nog van gespaard, maar in Ordizia, even voorbij halfweg, was het prijs: de eerste regen op de Tour en de eerste natte en gladde wegen. Het wolkendek zat potdicht. Méér Baskisch kon deze laatste volledige etappe in Spaans Baskenland niet zijn. Nog een geluk dat de Tour meestal voor brede wegen koos en niet voor die weggetjes waarop de Ronde van het Baskenland een patent heeft. Het leidde in een bocht voor een eerste glijpartij waarbij Alexander Edmonson (Team DSM-Fermenich) zonder veel erg betrokken waren.

Traeen verder met een breukje

Terwijl Mas en Carapaz in het ziekenhuis achterbleven, stond Torstein Traeen in Vitoria-Gasteiz wel aan de start, ondanks een breukje in de elleboog. De Noorse debutant van Uno-X kreeg groen licht van ploegdokter Rory Nolan nadat hij met succes enkele behendigheidstestjes deed. Kwestie van in het peloton voldoende te kunnen bewegen. De medicus van Uno-X meldde dat zijn renner goed had geslapen. Dus kon hij aan zijn volgende werkdag beginnen.

Stilte voor de storm op de Jaizkibel

UAE Team Emirates nam de Tour voor het eerst echt op sleeptouw. Zaterdag nog werkte Christophe Laporte in functie van Jumbo-Visma, maar dit keer hield het team van Jonas Vingegaard zich driekwart van de etappe afzijdig. De Jumbo’s schoven in de regen wel op om in de natte afdalingen iets meer overzicht te behouden. Waardoor Jayco-Alula van Simon Yates naar de derde rij verhuisde.

De ploeg van leider Adam Yates speelde jojo met de leiders die dus maximaal vijf minuten kregen, maar toen het peloton te snel naderde, lieten ze de drie musketiers opnieuw uitlopen tot vier en een halve minuut. Het was de Noor Vegard Stake Laengen die de ‘Tim Declercq’ met dienst was. Hoe sterk de renners voorin zijn, de Jaizkibel lijkt te beslissen over de dagwinnaar in San Sebastian en of Adam Yates ook maandag in het geel de derde rit start.