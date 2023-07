Vrouw vergeet waarom warmwaterbronnen zo heten en wil toch even voelen: “Klaar om haar te redden?”

Twee bezoekers van het Amerikaanse Yellowstone National Park waagden zich afgelopen week erg dicht bij een thermische bron. De vrouw was blijkbaar even vergeten waarom zo’n waterputten ook warmwaterbronnen worden genoemd en stak er proefondervindelijk even haar hand in. “Klaar om haar te redden?”, aldus de omstanders die hen even voordien nog probeerden te waarschuwen dat het water tot zo’n 80 graden warm kan worden. Maar volgens de cameraman reageerden ze daar met een whatever op, dus maakte hij snel een opname van het duo.