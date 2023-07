Nederlandse Puck Pieterse oppermachtig naar derde zege in wereldbeker mountainbike

Puck Pieterse heeft op oppermachtige wijze haar derde race in de wereldbeker mountainbike gewonnen. De kersverse Europees kampioene ging in het Italiaanse Val di Sole al in de eerste ronde ervandoor en liet de concurrentie figureren. Ze reed vijf ronden aan de leiding ver voor de rest van het veld.

De 21-jarige Nederlandse zegevierde ook al in de wereldbekerwedstrijden in het Oostenrijkse Leogang en in het Tsjechische Nove Mesto. Ze leidt na haar nieuwe zege riant in de stand van de wereldbeker. Eind juni greep ze overtuigend de Europese titel in crosscountry-wedstrijd bij de Europese Spelen in Polen.

Pieterse heeft haar zinnen gezet op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en zoals ze zich dit jaar manifesteert, geldt ze nu al als de torenhoge favoriete voor het goud. In Val de Sole kon niemand haar volgen op het ruige, heuvelachtige en technische parcours. De Italiaanse Martina Berta arriveerde op 52 seconden achterstand als tweede, de Australische Rebecca Henderson werd derde op 1 minuut. Anne Terpstra kwam als tiende over de finish, bijna 3 minuten na Pieterse.

Gat

“Ik besloot meteen na de start al voluit te gaan en na de eerste ronde had ik al een gat”, zei Pieters aan de finish op Eurosport. “Ik ben mijn eigen tempo blijven rijden en moest er vooral voor zorgen niet terug te vallen. Het is blijkbaar een goede tactiek.”

Vlekkeloos

De race verliep niet eens helemaal vlekkeloos. Pieterse raakte vroeg de race een drinkbidon kwijt en moest een ronde zonder vocht zien door te komen. In de laatste ronde viel ze compleet stil op een steile helling. „Ik had gelukkig een grote voorsprong, dus ik hoefde niet in paniek te raken. Het was de laatste ronde en ik zat daar even heel hoog in mijn hartslag”, zei ze.