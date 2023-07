Kritiek op afsluiten The Barn houdt aan: “Betalen om naar een scherm te kijken”

Twee uur en half voor hij zou beginnen, zat The Barn zaterdagavond al afgeladen vol met fans van dj Fred Again. Een kleinere versie van het Sportpaleis – er kan 20.000 man binnen – vormt op Rock Werchter elke avond een punt van frustratie. Door de toestroom moet de organisatie telkens weer de tent ruim op voorhand afsluiten. Dat was zo donderdag bij Warhaus, Charlotte De Witte en Iggy Pop, vrijdag bij Ben Howard en Editors en zaterdag opnieuw. Zondag wordt weer drukte verwacht, met Christine and the Queens en Rosalia.

Met een constructie met poortjes en crew probeerde de organisatie de druk van buitenaf te verminderen. Al zorgt dat weer voor trechtervorming en gedrum. En er kwam een tweede scherm buiten. Voor het publiek voelt het als doekjes voor het bloeden. “Slecht geregeld”, klinkt het op de wei en sociale media. “292 euro betalen voor een ticket, en dan verschillende concerten niet kunnen zien door het aanschuiven en het gebrek aan plaats. Wat een kwaliteit”, of “Nu betaal ik om een concert op een scherm te volgen.”

In samenspraak met artiest

Bij Live Nation hebben ze begrip voor de ontgoocheling. “Maar we willen de beste concertervaring kunnen bieden”, zegt woordvoerster Nele Bigaré. “The Barn heeft daar voordelen. In The Barn kunnen we topnotch producties aan, we kiezen voor die optie in samenspraak met een artiest. Maar we zijn ons bewust van de nadelen, zoals het afsluiten bij volledige capaciteit. Veiligheid en gezondheid zijn prioriteiten voor ons, goed crowd management maakt daar deel van uit.”

Er worden ook vragen gesteld bij sommige bands in The Barn. Editors was bij zijn laatste passage op Werchter nog headliner. “Een headliner in The Barn zou een plekje op de mainstage kunnen claimen in de late namiddag of vooravond”, zegt ook Bigaré. “Maar je kan een unieke ervaring aanbieden in het donker in The Barn. Wie er een show gezien heeft, begrijpt dat zeker.” De reacties van wie binnenraakte, zijn inderdaad positief.

“Wie een show niet wil missen, raden we aan tijdig naar de tent te gaan”, klinkt het nog als laatste raad.

