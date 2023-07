Antwerps stadsbestuur houdt zich op de vlakte na nieuwe aanvaring tussen Antwerp en Tania Mintjens: "Geen commentaar”

De opvallende mail van R. Antwerp FC aan de supporters, met betrekking tot het stadiondossier en de daaropvolgende reactie van Tania Mintjens zijn een nieuw hoofdstuk in een toch al complex dossier. Als Tania Mintjens haar uitspraak, dat “ze deur gesloten hebben voor overleg”, waarmaakt is de impasse compleet.

Onteigening van de gronden op de Bosuil van Tania Mintjens dan maar? Wie gehoopt of gedacht had dat het stadsbestuur deze piste meteen opnieuw op tafel zou gooien komt bedrogen uit. Het stadsbestuur kiest ervoor om zich op dit moment van elke commentaar te onthouden.

“Geen reactie”, is het enige wat op het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) zaterdag te noteren viel. En dat geldt voor het volledige schepencollege.

Weinig animo voor actieve rol

Bij het college overheerst voorzichtigheid. Begin vorige week op de gemeenteraad zei schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) nog dat de stad geen betrokken partij is in het Bosuildossier. Het geschil gaat immers om twee private partners: een grondeigenaar en een eigenaar van een club.

Burgemeester Bart De Wever ontving Paul Gheysens en zijn vrouw op het stadhuis tijdens de kampioenenviering. — © BELGA

Die houding blijft tot op vandaag behouden. Net zoals vorige week, werd ook zaterdag het woord ‘onteigening’ niet in de mond genomen. Formeel, noch informeel. Ondanks het “geen reactie” van het stadsbestuur is het wel duidelijk dat er op het stadhuis vooral naar de twee hoofdrolspelers gekeken wordt om het probleem op te lossen.

Ofwel, op dit moment zit niemand in het stadsbestuur te wachten op een actieve rol in een dossier waarvan niemand weet hoe het gaat aflopen. De kans is immers niet denkbeeldig dat elke vorm van inmenging als een boomerang terugkeert in het eigen gezicht.

Nochtans is de animo bij zowel meerderheid als oppositie aanwezig om R. Antwerp FC waar mogelijk te helpen bij het afwerken van het stadion in Deurne Noord. Of onteigening van de bewuste gronden daaronder valt is weer een andere vraag. Ook dat bleek afgelopen maandag in de reacties tijdens de gemeenteraad.

De vraag of een onteigening van de gronden van Tania Mintjens ten voordele van R. Antwerp FC, nog altijd een particulier bedrijf, te verantwoorden valt, is wel degelijk onderwerp van discussie. Zonder dat daarop een helder antwoord wordt gegeven.

En dan rest nog het taalgebruik in de mail van de club richting supporters. Die ene zin is ondertussen bekend: “de aasgieren komen op het succes af”. Niemand die zich laat verleiden tot een mening over deze manier van communiceren. Maar misschien zegt dat op zich al genoeg.