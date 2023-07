Hanne Claes sprint naar Belgisch record en kwalificatie voor Olympische Spelen

Hanne Claes (31) heeft zondag op de Resisprint International in La Chaux-de-Fonds het Belgisch record op de 400 meter scherper gesteld naar 54.47. Ze verbeterde daarmee de toptijd van Paulien Couckuyt en plaatst zich zo meer dan een jaar op voorhand voor de Olympische Spelen in Parijs.

Het persoonlijk record van Claes bedroeg sinds begin juni 54.75. Het Belgisch record stond sinds de Spelen van Tokio op naam van Paulien Couckuyt met 54.47. Daar ging Claes zondag met 54.33 dus veertien honderdsten onder. De atletiekpiste in La Chaux-de-Fonds staat bekend om haar ideale hoogteligging van om en bij de 1.000 meter en staat elk jaar garant voor heel wat records.Zaterdag, op 1 juli, opende de olympische kwalificatie. En daar heeft Claes zondag meteen gebruik van gemaakt. Ze dook in Zwitserland ruim onder de gevraagde 54.85. Voor het WK in Boedapest eind augustus was ze al langer geplaatst.