Team van Pogacar reageert op speculaties over kort en afgeschermd ijsbad: “We hebben niks te verbergen, het is uit respect voor zijn privacy”

Zaterdag na de finish van de eerste rit in de Tour de France was er links en rechts verwondering over Tadej Pogacar die vlak voor de podiumceremonie snel een bestelbusje indook om er een kort bad te nemen. “Een gloednieuwe vorm cryotherapie”, werd geopperd. “Gewoon een ijsbad”, countert zijn ploeg.

IJsbaden zijn in de koers al ingeburgerd sinds de tijd van Eddy Merckx. Ook Remco Evenepoel en zijn ploegmakkers verfristen zich vorig jaar in een gloeiend hete Vuelta regelmatig met behulp van een tobbe vol water met ijsblokjes. Het was dan ook verwonderlijk dat er zaterdag best wat gedoe was rond het ijsbad van Tadej Pogacar. De voormalige Tour-winnaar zocht na de succesvolle rit in Bilbao verkoeling in een opblaasbadje. Het was wel opmerkelijk dat de Sloveen dit deed in bestelwagen die door zijn team een beetje werd afgeschermd van drommen journalisten. En dat het bad nauwelijks een minuutje in beslag nam. Het leidde tot speculatie bij wielervolgers: UAE Team Emirates zou zich behelpen met een nieuwe vorm van cryotherapie die Pogacar een voordeel zou geven op zijn concurrenten. Maar zoals zo vaak worden in het grootste wielercircus ter wereld de zaken iets te snel opgeblazen.

“Het is gewoon een ijsbad om af te koelen, niks speciaal”, Adriano Rotunno, medische chef van Pogacars team. “We gebruiken het louter om de lichaamstemperatuur te doen dalen na een warme rit. Zeker in Frankrijk zal het erg heet worden. Onze renners dompelen zich kort onder in water van 10 à 15 graden. Erin en eruit in minder dan een minuut. Nadien voelen ze zich comfortabeler. Het heeft niets te maken met het verbeteren van het herstel of prestaties. Als je te lang in zo’n ijsbad zit heeft dat een negatieve impact op de prestaties. Daar hebben we onderzoek naar gedaan.”

Waarom dan die geheimzinnigheid zaterdag? “We hebben niks te verbergen en willen zo transparant mogelijk zijn. Maar we willen een renner niet voor de ogen van een miljoen kijkers in een flinterdun wit koerspak een bad laten nemen. Het afschermen heeft te maken met respect en privacy van de renner”, volgde ook daar een logische uitleg.