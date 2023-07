Dion De Neve startte in iedere oefenwedstrijd op de linksachter: “Maar ik ben niet de nieuwe Kristof D’Haene”

Edward Still (32) is de nieuwe hoofdcoach van KVK. De West-Vlamingen leggen hun lot in handen van de ex- Eupen en Charleroi-trainer. Still moet bouwen aan een totaal nieuwe ploeg. Zo zullen smaakmakers als Selemani en Kadri hoogstwaarschijnlijk nog vertrekken en moeten enkele posities nog dubbel bemand worden, waaronder de linksachter. “Ik weet niet of ik altijd op deze positie zal moeten blijven voetballen”, vertelt Dion De Neve, die voorlopig depanneert op de linksback. “Dat hangt ook van verschillende factoren af. Bijvoorbeeld welk systeem de nieuwe coach zal hanteren. Misschien moet ik er dan wel niet meer staan, maar zolang ik speel, ben ik tevreden. Ik wil ook wel niet de nieuwe Kristof D’Haene zijn.”

De Neve maakte vorig seizoen de overstap van Zulte Waregem naar KV Kortrijk. De jongeling had het in het begin moeilijk bij KVK, maar lijkt nu een vaste waarde te zijn bij rood-wit. In 15 wedstrijden was hij goed voor een doelpunt en een assist. Meestal stond hij op een aanvallende positie, in tegenstelling tot de voorbereiding van dit seizoen. “Eigenlijk stoort het me niet dat ik hier nu gepositioneerd word. Toen ik in de jeugd van Zulte Waregem speelde, maakte ik ook al een aantal keer kennis met de linksachter. Het seizoen is nog niet begonnen. We zien wel wat er volgt en welke spelers er nog komen.”

© BELGA

Teamnieuws

Morgen staat de eerste training van Edward Still op het programma. Gisteren was de nieuwe coach aandachtig toeschouwer tijdens de oefenwedstrijd tegen SK Beveren. Hij zag zijn team verliezen met 0-2. Mbayo en Henen waren niet aanwezig bij de thuisploeg. Op 4 juli keert Aleksandar Radovanovic terug en een dag later is Marko Ilic weer in België. Op 5 juli speelt KVK een oefenwedstrijd tegen promovendus RWDM in het Forestiersstadion van Harelbeke.