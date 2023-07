Vandalen slaan toe in kasteelpark Rosmeulen

In het park van kasteel Rosmeulen in Nerem hebben vandalen zware schade aangericht. Ze vernielden er ornamenten en vluchtten op hun fiets.

Zaterdagochtend werden er vernielingen aangebracht in het park van kasteel Rosmeulen in Nerem. De feiten werden  gepleegd tussen 00.30 en 01.00 uur. De daders verplaatsten zich per fiets. Ze zijn het domein binnengedrongen en hebben er vernielingen aangebracht. Zo werden er ornamenten op de brug van de oprit beschadigd en gestolen. Ook de fontein is stuk gemaakt.

De lokale politie is langsgekomen voor de vaststelling. De eigenaar lanceerde een oproep via Facebook: ‘Weet jij wie de daders zijn? Laat het ons a.u.b. weten via een PB. We geven 1000 euro aan de persoon die ons leidt naar de juiste namen’. De brug werd recentelijk pas gerenoveerd. De kasteelheer wenste liever niet te reageren. (diro)