AAN DE START. Mathieu van der Poel: “Allicht vandaag opnieuw te lastig voor mij”

De tweede etappe van de Tour de France voert het peloton opnieuw over enkele nerveuze beklimmingen in het wielergekke Spaanse Baskenland. Dit is wat de renners voor de start te vertellen hadden.

Mathieu Van der Poel vermoedt dat hij net zoals in de eerste etappe zondag in rit twee niet zal kunnen meedoen voor de prijzen. Dat heeft alles te maken met de lastige Jaizkibel in volle finale. “Dat is echt een stevige klim en ik ben nu eenmaal geen klimmer”, vertelde de Nederlander voor de start.

“Hij heeft niet zo’n steile piek als die slothelling van gisteren, maar toen werd er net iets anders gekoerst omdat iedereen wist dat die piek er nog zat aan te komen. Ik wacht een beetje af hoe ik mij voel, maar het zal allicht opnieuw te lastig zijn voor mij. Als ik al iets probeer, zal het vooral proberen volgen zijn. Het ligt er aan hoe de favorieten zullen koersen. Bovenop de Jaizkibel liggen ook bonificatieseconden, dus daar zal wel voor gereden worden. Na de klim is er nog wel een beetje tijd om terug te komen. Ik wil er wel in geloven. Maar de Tour is nog lang en ik probeer mij vooral te focussen op de kansen in de ritten die mij het beste liggen.”