Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Caaleb Dressel maakt eindelijk comeback, maar kan zich niet plaatsen voor WK in Japan

Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Caeleb Dressel mist de wereldkampioenschappen van later deze maand in Japan. De 26-jarige Amerikaan faalde op de 50 meter vrije slag op de nationale kampioenschappen in Indianapolis ook bij zijn laatste kans om zich te plaatsen. Hij werd gedeeld 22e in de voorronden.

Eerder deze week eindigde Dressel in de voorronden van de 100 meter vrije slag als 29e en als derde en vijfde op de 50 en 100 meter vlinderslag. Dat was ook al niet genoeg om zich te plaatsen voor het toernooi van 14 tot 30 juli in Fukuoka.

Dressel won twee jaar geleden bij de Olympische Spelen van Tokio vijf gouden medailles. Vijf jaar eerder was hij bij de Spelen van Rio al succesvol op twee nummers. Het is de eerste keer sinds 2016 dat hij een groot internationaal kampioenschap mist. Ondertussen tikt de klok snel af richting Parijs 2024.

Dressel deed bijna een jaar niet mee aan belangrijke wedstrijden. Afgelopen zomer trok hij zich, na twee wereldtitels veroverd te hebben, ineens terug van het WK in Boedapest wegens een niet nader genoemd gezondheidsprobleem. “De gemakkelijkste manier om het uit te leggen: mijn lichaam heeft al die tijd de score bijgehouden”, laat Dressel nog niet helemaal in zijn kaarten kijken over zijn lange afwezigheid. “Er waren veel dingen die ik negeerde en plots kwamen die allemaal naar boven. Ik had dus niet echt een andere keuze.”

Dressels coach Anthony Nesty verklaarde dat de druk op de schouders van zijn poulain als de vaandeldrager van het Amerikaanse zwemmen een zware last was. “Geestelijke gezondheid is een belangrijke factor en iedereen gaat er anders mee om”, zei Nesty. “Soms heeft het tijd nodig om daarvan te genezen.