Zeven Belgen beginnen maandag aan Wimbledon: meteen lastige klus voor Goffin, Coppejans en Minnen

De loting van vrijdag zette de Belgische nummer een bij de mannen- David Goffin - tegenover de Australiër Nick Kyrgios (ATP 33), vorig jaar verliezend finalist maar dit jaar al het hele seizoen op de sukkel met de knie. Coppejans trof ook een Australiër, Alex De Minaur (ATP 16), vorig weekend nog de verliezende finalist op Queen’s.

Elise Mertens opent haar toernooi tegen de Slovaakse qualifier Viktoria Hruncakova (WTA 127). Het is afwachten in welke vorm de Limburgse in Londen verschijnt. Na haar nederlaag in de achtste finales op Roland Garros speelde Mertens slechts een enkelpartij op gras, waarin ze moest opgeven met heupproblemen.

Bonaventure treft met de Chinese Zhouxuan Bai (WTA 191) ook een kwalificatiespeelster. Zanevska ontmoet de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 677), Wickmayer de Russin Anna Blinkova (WTA 39) en Minnen de Letse oud-winnares van Roland Garros Jelena Ostapenko (WTA 17).

Forfait van Swiatek

Het vrouwentoernooi kreeg vrijdag een flinke opdoffer te verwerken door het forfait van nummer een van de wereld Iga Swiatek. De Poolse sukkelt met koorts. Bij haar afwezigheid zijn de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 2) en de Kazachse titelverdedigster Elena Rybakina (WTA 3) de topfavorieten.

Bij de mannen is Novak Djokovic (ATP 1) opnieuw favoriet. Hij kan zijn achtste titel op Wimbledon pakken. Na zijn derde trofee op Roland Garros vorig jaar werkte hij geen voorbereidingstoernooi af op gras. Zijn voornaamste concurrent lijkt de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 2), winnaar op Queen’s vorig weekend. Djokovic opent maandag het toernooi op Centre Court, gevolgd door Venus Williams. Zij begint aan haar 24e Wimbledon.