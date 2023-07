‘Mass shooting’ in Baltimore: vermoedelijk meerdere doden en gewonden

In de Amerikaanse stad Baltimore heeft vanochtend een ‘mass shooting’ plaatsgevonden. De politie en hulpdiensten zijn er massaal uitgerukt om de orde te herstellen. Volgens de eerste berichten is er sprake van meerdere dodelijke slachtoffers en gewonden.

De schietpartij zou zijn uitgebroken op een lokaal evenement genaamd ‘Brooklyn Day’. Honderden mensen waren daarvoor samengekomen bij Brooklyn Homes. Een getuige spreekt bij FOX45 News over 20 of 30 schoten die werden afgevuurd. “De schoten bleven maar komen”, zei een andere getuige.

De politie van Baltimore, de grootste stad van Maryland, is vanochtend ter plaatse gekomen op de plaats van de schietpartij. In een tweet spreekt de politie zelf over een ‘mass shooting’. De eerste berichten spreken over een paar tiental gewonden en ook enkele dodelijke slachtoffers.

Later vandaag zal er een persconferentie plaatsvinden.