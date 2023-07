Het bovenlijf van Lil Nas X, de snor van Josh Homme en de tsunami van Rosalía: dit mag je niet missen op dag vier van Rock Werchter

De headliners: Arctic Monkeys (Main Stage, 23.30 uur), Rosalía (The Barn, 22.30 uur), Queens of the Stone Age (Main Stage, 21 uur)

De Belgen: Portland (Klub C, 17.05 uur), Amenra (The Barn, 14.25 uur)

De blikvangers:

The Teskey Brothers (The Barn, 13 uur)

Geen Nathaniel Rateliff, die zijn geliefkoosde festival moest afzeggen. Doodzonde, maar er is hoop: de Australische broers Josh en Sam Teskey klinken alsof ze opgroeiden in een southern American swamp. Lees: retrosoul, korrel op de stemmen, blazers, riffs en het spook van Otis Redding dat meekijkt. Bijt even door de ochtendkorst in de ogen en ga kijken. The Boss is fan, dus wij ook.

Amenra (The Barn, 14.25 uur)

Foutje van de booker: Amenra moest natuurlijk om half drie ’s nachts spelen, niet ’s middags. In het pikkedonker is waar de Kortrijkzanen gedijen. Bon, laat het u niet tegenhouden. Luieriken labelen Amenra als ‘doommetal’, maar het is meer dan dat. Meer dan muziek, ook. Een belevenis, therapie, een spirituele douche. Dat het fris gaat ruiken in The Barn. Een nachtmis bij zonlicht: allez dan.

Merol (Klub C, 15.15 uur)

Genoeg over beffen, foefen en hangmeiden. Merol heeft voldoende merites om niet meer ‘die met haar lyrics’ te zijn. Debuutplaat Troostprijs scoorde beter in Vlaanderen dan in Nederland en swingde als een Dordrechtse tiet en Op Alles smaakt beter met prik kwadradeert ze het feestgedruis. Vorige week sloeg Merol haar enkel om in het OLT Rivierenhof en deed ze op adrenaline verder. Want: “Dansen kan ook met een bovenlijf.” Geen excuses dus.

Gabriels (The Barn, 16.05 uur)

Worden al eens valselijk beticht van moeilijkdoenerij. Maar voor wie hen écht kent, is Gabriels een kwaliteitsmerk op zich. Wie zondag pas kennismaakt, kent z’n Spotify-lijstje voor komende week al. ‘Future soul’, noemt het trio zichzelf. Al hangt er evenveel verleden aan de band. Gospel, roots, funk, een streep klassiek. Maar ja: de toekomst is van Gabriels.

Lil Nas X (Main Stage, 19 uur)

Geen erg als u hiervoor niet zinnens was om naar Lil Nas X te gaan. Wij ook niet. En dan zagen we de beelden van Glastonbury. Wát. Wás. Dát. Twerken in een minirok van blauw goud, met een stierenkop voor z’n kruis. Een gietijzeren torso. En een performance die de ‘how’ in showbusiness stak. Ja, rap-met-een-banjo is Satans liftmuziek. Maar grote kans dat Lil Nas X straks de coolste catwalk van Werchter plaveit.

Queens of the Stone Age (Main Stage, 21 uur)

Zijn pupil Alex Turner staat met z’n poolapen een trede hoger, maar iedereen weet: Josh Homme is de baas. De QOTSA-voorman (dezer dagen met musketiersnor) zag zijn ‘fun machine’ de voorbije jaren stokken door een (v)echtscheiding, de dood van vrienden en een kankerdiagnose. Maar de man blijft rocken. Getuige die vétte nieuwe plaat In times new roman… Daar zingt Homme van-je Carnavoyeur. Smeer uw kuiten en kom gluren.

Rosalía (The Barn, 21.55 uur)

‘La Beyoncé catalana’? Sí, por favor. De flamenco-hype is Rosalía alweer gepasseerd, maar in ruil blijft ze verkennen en innoveren. Jongste plaat Motomamiis seks-op-een-schijfje en haar laatste passage in Vorst was een meedogenloze tsunami van charme en ambitie. Reggaeton op Werchter? De uitzondering bevestigt de regel: an sich hoort Rosalía hier niet te staan, en net dáárom hoort ze hier thuis.