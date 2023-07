Fitness-influencer Joestethics (30) plots overleden: “Hij lag in mijn armen en toen ging alles heel snel”

De Duitse bodybuilder en fitnessster Johannes ‘Jo’ Lindner, beter bekend als Joesthetics, is vrijdag overleden aan een aneurysma. Dat schrijft zijn vriendin Nicha op Instagram. Lindner telde zelf meer dan 8 miljoen volgers op het social media-platform. Ook op YouTube was hij immens populair.

De dood van Lindner komt geheel onverwacht. Volgens zijn vriendin had hij drie dagen geleden gezegd dat hij pijn had aan zijn nek, maar realiseerde niemand zich hoe ernstig het was. ”Totdat het te laat was”, schrijft Nicha.

Ze lag op de dag van zijn overlijden nog te knuffelen met haar vriend. “Ik was in zijn kamer, hij deed de ketting om mijn nek die hij voor mij had gemaakt”, beschrijft ze. De twee hadden later op de dag afgesproken met een vriend in de fitness, maar daar kwamen ze uiteindelijk niet toe. “Hij lag in mijn armen en plots ging alles heel snel.”

Het bericht heeft inmiddels meer dan 300.000 likes, de steunbetuigingen stromen binnen. Fans zijn vooral geschokt en hebben warme woorden over voor Lindner. ’Rust in vrede, legende’, schrijft een fan.