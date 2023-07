Jago Geerts wint voor het eerst in MX2 sinds polsbreuk

Jago Geerts heeft zondag op zijn Yamaha in Indonesië de eerste reeks in de MX2 van de Grote Prijs van Lombok, de elfde manche van het WK motorcross, op zijn naam geschreven. Hij bleef de Italiaan Andrea Adamo (KTM), de leider in het wereldkampioenschap, met 8,643 seconden voor. De Nederlander Roan van de Moosdijk werd derde op 12,398 seconden.

De 23-jarige Geerts behaalde zijn eerste overwinning in een WK-manche sinds de GP van Portugal op 30 april. Hij brak op 20 mei zijn pols in Frankrijk en keerde op 11 juni terug in competitie in Duitsland.

Liam Everts (KTM) eindigde als zesde, net voor Lucas Coenen (Husqvarna), die vorige week de GP van Sumbawa won, ook in Indonesië. Sacha Coenen (KTM) finishte als twaalfde.

De tweede reeks in Lombok volgt later zondag.