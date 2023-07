“79-jarige Mick Jagger verloofd met vriendin Melanie Hamrick (36)”

Volgens insiders heeft Mick Jagger zich voor de derde keer in zijn leven verloofd. De Rolling Stones-frontman heeft al langer een relatie met de 43 jaar jongere choreografe Melanie Hamrick en zou haar nu ten huwelijk hebben gevraagd. Dat meldt The Mirror op basis van getuigenissen van vrienden van het koppel.

Vorige maand waren er al geruchten over een eventuele verloving nadat een opvallende ring was gespot aan de hand van Melanie Hamrick. Maar de 36-jarige voormalige ballerina deed die toen zelf af als nonsens. Volgens haar ging het om een soort “liefdesring”, een ring waarmee Jagger wilde tonen dat ze een toekomst met haar zag.

Vrienden van het koppel hebben nu evenwel bevestigd dat het wel degelijk om een verlovingsring gaat. Volgens The Mirror zijn ook de families van het koppel al op de hoogte en zijn ze heel blij voor de toekomstige echtgenoten.

Melanie Hamrick en Mick Jagger leerden elkaar kennen in 2014. Twee jaar later kregen ze samen een kind. Voor Jagger was dat al zijn achtste telg. Eerder kreeg hij ook kinderen met Bianca Perez Mora Macias, Jerry Hall, Marsha Hunt en Luciana Morad Gimenez. Met die eerste twee stapte hij ooit ook in het huwelijksbootje.

