Vrouw doet opvallende bekentenis op 25ste verjaardag van jongere zus: “Ik ben min of meer verantwoordelijk voor je bestaan”

De Amerikaanse Keely is “min of meer verantwoordelijk” voor het bestaan van haar jongere zus. “Toen ik nog een klein meisje was, ging ik met mijn beste vriendin de slaapkamer van mijn ouders binnen”, verklapt ze in een video die ze op de verjaardag van haar zusje Sam op Tiktok zette. “En daar lag een glimmend pakje.”

Haar vriendin wist dat er condooms in het pakje zaten en legde ook uit waar die voor dienden. Maar Keely wilde graag een broertje of zusje, dus gingen ze met een naald aan de slag en prikten ze een heleboel gaten in de condooms. “Zes maanden later zei mijn moeder dat ze zwanger was”, klinkt het nog. “Het spijt me, maar het spijt me ook niet.”

(pjv)