Tweelingbroertjes Yates één en twee in een Tourrit: ”Als kind hebben we dit duizend keer gedaan”

Als tienjarigen deed de tweeling het als spelletje in Manchester. Twintig jaar later deden ze het dunnetjes over in de eerste Tourrit. Samen een helling op tot een van beiden het begaf. De broers Adam en Simon Yates (beiden 30) schreven in Bilbao geschiedenis. Een regelrechte broederstrijd om het geel en de ritzege. Adam Yates won en daar raakte hij zelf niet over uitgepraat: “Eén en twee in een Tourrit, wie kan dat zeggen?”