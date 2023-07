Relschoppers rijden met auto in op huis van Franse burgemeester: vrouw moet gewond naar ziekenhuis

Het gezin van Vincent Jeanbrun, burgemeester van L’Hay-les-Roses, is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een “laffe moordaanslag”. Dat meldt de burgemeester zelf op Twitter. Relschoppers ramden het tuinhek met een wagen en probeerden nadien zijn woning in brand te steken. De vrouw van Jeanbrun raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

L’Hay-les-Roses is een kleine gemeente in de zuidelijke banlieue van Parijs. Het was er de afgelopen nachten al behoorlijk onrustig door manifestanten die keet schopten als reactie op de dood van de 17-jarige Nahel. Die werd dinsdag doodgeschoten door een politieagent in Nanterre, nadat hij weigerde te stoppen met de auto.

Maar afgelopen nacht gingen de relschoppers wel erg ver. Een groep mensen verzamelden zich bij de privéwoning van Vincent Jeanbrun, de burgemeester van L’Hay-les-Roses. Jeanbrun zelf was op dat moment niet aanwezig in de woning, hij zat vast in het stadhuis dat beveiligd werd door de lokale politie. Maar Jeanbruns vrouw en twee kinderen waren wel thuis.

Vincent Jeanbrun — © AFP

De relschoppers reden met een auto door het tuinhek om vervolgens de auto in brand te steken, waarschijnlijk met het doel om zo ook brand in de woning te stichten. De vrouw van de burgemeester kon wegvluchten met haar twee jonge kinderen, maar zou nog zijn achtervolgd. Ze raakte daarbij gewond en is ondertussen opgenomen in het ziekenhuis.

De kinderen konden wel in veiligheid worden gebracht en werden herenigd met de burgemeester. Ze zouden het tweede deel van de nacht op “een veilige plaats” hebben doorgebracht.

“Een mijlpaal van horror en schande is bereikt”, reageerde de burgemeester op Twitter. “Mijn familie was het slachtoffer van een laffe moordaanslag. Ik heb geen woorden die sterk genoeg zijn om mijn emoties bij deze gruwel te beschrijven.”

Volgens de laatste update van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden afgelopen nacht 486 arrestaties verricht over heel Frankrijk. De gemiddelde leeftijd van de arrestanten bedraagt 17 jaar. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin spreekt over een “kalmere nacht” dan de voorbije nachten. De autoriteiten hadden ook hun voorzorgen genomen en er stonden opnieuw 45.000 agenten paraat om in te grijpen.