Belgian Cat Maxuella Lisowa-Mbaka naar Villeneuve-d’Ascq, de ploeg van bondscoach Rachid Meziane

Belgian Cat Maxuella Lisowa-Mbaka gaat volgend seizoen voor Villeneuve-d’Ascq spelen. Dat maakte de Franse vicekampioen zaterdag bekend. Met shooting guard Hind Ben Abdelkader had Villeneuve-d’Ascq al een Belgische in dienst. Rachid Meziane, ook coach van de Belgian Cats, is er trainer.