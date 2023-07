Vier dagen na bronzen medaille op Europese spelen pakt triatlete Jolien Vermeylen eerste internationale zege

Jolien Vermeylen heeft zaterdag, vier dagen na haar bronzen plak op de Europese Spelen in Krakau, haar eerste internationale overwinning geboekt. In de sprinttriatlon in het Nederlandse Holten, een manche in de Europe Cup, liet ze in 1u00:06 de Nederlandse Rachel Klamer (1u00:10) en de Nieuw-Zeelandse Olivia Thornbury (1:00:46) achter zich.

De 29-jarige Vlaams-Brabantse kwam als eerste uit het water (750 meter) en legde de 20,2 kilometer fietsen af in een kopgroep van zeven. Na ook nog eens 5,5 kilometer lopen klopte ze de ervaren Klamer, vierde op de Spelen in Tokio, in de sprint. Nele Dequae (1u02:16) werd 12e, Hasse Fleerackers (1u02:32) 15e, Severine Bouchez (1u04:52) 25e, Lotte Vandekerckhove (1u06:16) 26e, Rhune Vansteenkiste (1u06:33) 31e en Hannelore Willen (1u09:44) 34e. .

Bij de mannen won de Nieuw-Zeelander Janus Staufenberg in 53:49, voor de Australiër Bradley Course (54:00) en de Canadees Daniel Damian (54:13). Tuur Lemmens (54:47) was met een dertiende plaats beste Belg. Raf De Dobbelaere (55:52) werd 36e, Balte Thijs (56:13) 42e, Wout Ghielens (56:27) 44e, Thomas Guilmot (57:58) 51e en Jorre Van De Weyer (58:47) 56e.