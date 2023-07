Triamant in Velm (Sint-Truiden). — © Tom Palmaers

Sint-Truiden

Voor het weekend was er geen eten meer voorzien. En patiënten die de voorbije dagen op de noodknop duwden, werden urenlang niet geholpen. Hoe kon het zo mislopen in de ooit zo prestigieuze woon- en zorgbuurt Triamant in Velm? Een reconstructie.