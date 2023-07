Zo verloopt vierde onrustige avond in Frankrijk: politie grijpt sneller in, voorlopig minder schade

Meer dan 45.000 politieagenten en gendarmes zijn zaterdagavond en -nacht ingezet tegen relschoppers. En dat leek relatief goed te lukken. Er was weer amok, er was schade, maar minder dan de vorige nachten.

Vooral in Parijs, Lyon en Marseille werd massaal veel politieversterking gestuurd. Daar vonden in de voorbij dagen de zwaarste rellen plaats waarbij zelfs vanop een bromfiets op agenten werd geschoten.

Al van ’s middags, toen de begrafenis van de neergeschoten Nahel nog bezig was, werden groepjes jongeren onmiddellijk opgepakt of weggestuurd.

Winkeliers sloten vroeger en barricadeerden hun etalages uit schrik voor nog meer schade. Volgens de overheid waren de voorbij dagen vooral groepen jongeren verantwoordelijk voor het straatgeweld en voor de plunderingen. “Sommigen waren amper 12 of 13 jaar oud”. De minister van Justitie richtte zich zaterdagmiddag dan ook tot hun ouders en zei dat ze mee verantwoordelijk zullen geacht worden voor wat er nu gebeurt.

© REUTERS

© AFP

© AFP

In de loop van de avond kwam het hier en daar weer tot zware rellen en werden auto’s en vuilnisbakken in brand gestoken. Maar tot na 23 uur bleef het, in vergelijking met de vorige dagen, relatief kalm.

In Parijs werden wel groepjes jongeren opgepakt die onder meer brandbommen, jerrycans met benzine en een boksbeugel op zak hadden.

In Marseille, waar de eerste opstootjes van de dag werden gemeld, greep de politie onmiddellijk in en hing er de ganse avond een dichte mist in de straten, een gevolg van de vele traangasgranaten die in de richting van de amokmakers werden gelanceerd.

Voor het eerst werden ook speciale politie-eenheden ingezet die onder meer op quads en zwaarbewapend door de straten patrouilleerden.

In de meeste steden was er een avondklok ingesteld en reed er ’s avonds nog amper of geen openbaar vervoer. Ook werden concerten en andere feesten afgelast.