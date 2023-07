Dimitri Van den Bergh schaart zich bij laatste zestien op European Darts Matchplay

Met een 6-3 overwinning tegen Ricardo Pietreczko (PDC-70) heeft Dimitri Van den Bergh (PDC-10) zich in het Duitse Trier voor de achtste finale van het European Darts Matchplay (ET 10/204.000 euro) geplaatst. “The Dreammaker” was met een gemiddelde van 99,34 per drie darts duidelijk beter dan de Duitser.