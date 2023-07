Team van ‘verliezer’ Simon Yates steekt de draak met broedertwist in Tour: “Geen kerstkaart voor jou, Adam!”

Het is een zeldzaamheid in het wielrennen, twee broers die tegen elkaar om de overwinning strijden. Adam en Simon Yates deden het in de eerste etappe van de Tour de France en zorgden zo voor een prachtige finale. Op de hellende finish trok Adam uiteindelijk aan het langste eind. Simon zag zijn tweelingbroer de handen in de lucht steken en het geel veroveren.