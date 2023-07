“Droog en warm, maar met veel wind”

Na het mindere weer van zaterdag ziet het er voor zondag weer een stuk beter uit. Het blijft overal in Limburg droog met zonnige perioden en soms wat meer wolken. De temperatuur klimt naar een maximum rond 23 à 24°C.

Een opvallende factor is de wind want deze waait aan gemiddeld 4 Beaufort en perioden tot 5 Beaufort uit het westen. Er zijn windvlagen tussen 40 en 45 km per uur te verwachten, iets waar partytentjes niet echt van houden.

In de nacht naar maandag wordt het frisjes met minima rond 10°C. De wind zal tijdelijk wat luwen maar pikt tegen de ochtend weer op.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.