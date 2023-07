Wandelaar gevonden die op plaats was waar Belgische toeriste Céline verdween

De 31-jarige Céline, die al meer dan een jaar op rondreis was in Australië, werd begin deze week als vermist opgegeven. Ze werd het laatst gezien in het dorpje Waratah op 17 juni en haar witte SUV stond minstens op 20 juni, mogelijk al vroeger, geparkeerd aan een wandelpad richting de Philosopher Falls. Het is in dat gebied dat de Australische autoriteiten met man en macht proberen zoeken naar sporen van de Luikse vrouw.

Een aantal wandelaars die in de buurt van het pad zijn geweest na 17 juni, hebben reeds contact opgenomen met de politie om hun observaties op de locatie te vertellen. Maar voorlopig is daar niemand bij die Céline heeft gezien.

De politie richtte daarom vrijdag specifiek een oproep voor één bepaalde hiker die op 18 juni rond 14.30 uur bij de waterval was. “Deze persoon zit niet in de problemen, we vragen je om contact met ons op te nemen om ons te helpen bij het in kaart brengen van de bewegingen van mevrouw Cremer sinds haar verdwijning”, schrijft de politie van Tasmanië op Facebook.

LEES OOK. Australische politie heeft nog weinig hoop om vermiste Céline levend terug te vinden

Zaterdag heeft de wandelaar die door de politie werd gezocht zich gemeld. Hij kan mogelijk bijkomend aanwijzingen geven.

De hoop dat ze nog levend wordt teruggevonden, is zo goed als volledig verdwenen, maar de politie wil graag antwoorden verschaffen aan de familie van Céline.

Wat er gebeurd kan zijn, blijft een raadsel. Mogelijk is de vrouw in het water gevallen, maar men houdt er ook rekening mee dat ze kan verdwaald zijn en werd aangevallen door wilde dieren.