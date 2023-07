Vlaamse kogelstootster die viraal ging herneemt na vijf jaar het hamerslingeren en doet dat meteen goed

Jolien Boumkwo, die vorige week nog wereldnieuws werd door op het EK atletiek voor landenteams de 100 meter horden af te werken, heeft op de Flanders Cup in Lier voor het eerst in vijf jaar nog eens aan het hamerslingeren deelgenomen. Ze realiseerde meteen een degelijke 63m66.

Met haar 67m30 uit 2016 was Jolien Boumkwo destijds de nationale recordhouder in het hamerslingeren. Ze werkte die discipline een laatste keer af in 2018. Ondertussen is ze als nationale recordhoudster gepasseerd door Vanessa Sterckendries met haar 69m91 en concentreert Boumkwo zich helemaal op het kogelstoten.

In Lier nam ze toch nog eens de hamer vast en dat leverde een worp van 63m66 op. Ze werkte zaterdag ook het kogelstoten af en kwam tot 16m56, veertig centimeter onder haar twee weken oude nationale record.