Krijgen we in San Sebastian opnieuw dezelfde fantastische ontknoping als in de eerste rit naar Bilbao? Met de Jaizkibel zo dicht bij de streep kan het opnieuw zo’n vaart lopen. Renners als bijvoorbeeld Michael Woods en Mikel Landa hebben het geel nog binnen bereik. Dé vraag is wat UAE Team Emirates in het schild voert met Adam Yates als leider.