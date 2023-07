Ze weet van geen ophouden! 43-jarige Venus Williams wil nog doorgaan tot haar vijftigste: “Als iemand het kan, ben ik het”

© Action Images via Reuters

“Niemand heeft dat al gedaan, maar ik denk dat het mogelijk is”, meent de oudste van de zusjes Williams. “Als iemand het kan, ben ik het. Ik ben geen vlaggendrager, zie mezelf niet als een rolmodel voor de veertigers. Mij enige motivatie is om gewoon door te gaan zoals ik altijd gedaan heb.”

Venus Williams won Wimbledon in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008. Met ook nog het US Open van 2000 en 2001 heeft ze zeven Grand Slams op haar palmares. In 2017 werd ze nog runner-up op het Australian Open en Wimbledon en bereikte ze de halve finales van het US Open maar daarna schopte ze het niet meer verder dan een derde ronde.

De laatste keer dat ze een match won op een Grand Slam was in 2021 op Wimbledon. Op de wereldranglijst is de voormalige nummer een naar de 554e plaats afgezakt.

Wildcard

Voor Wimbledon kreeg Venus Williams een wildcard van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. “Daar ben ik blij mee, want de Grand Slams zijn belangrijk voor mij.”

Door een hamstringblessure was Williams vijf maanden buiten strijd. Vorige maand hervatte ze in Rosmalen. Vorige week wist ze op het grastoernooi in Birmingham voor het eerst sinds 2017 nog eens een speelster uit de top vijftig te verslaan. Ze won van de Italiaanse Camila Giorgi.

In de eerste ronde van Wimbledon staat ze tegenover de Oekraïense Elina Svitolina. Die voormalige nummer drie van de wereld keerde terug nadat ze in oktober moeder werd en is inmiddels weer naar de 75e plaats op de WTA-ranking opgeklommen.