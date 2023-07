Simon en Adam Yates de eerste tweeling op één en twee, maar niet de eerste broedermoord in de Tour

110 edities duurde het vooraleer een tweeling één en twee werd in de Tour de France. Een unicum. Al is het wel niet de eerste keer dat broers één en twee worden na een Touretappe.

De primeur was voor de broers Henri en Francis Pélissier in 1919, of 104 jaar geleden. Toen won Henri de etappe voor zijn vijf jaar oudere broer Francis. In rit drie naar Brest toe waren de rollen omgekeerd. Charles koerste ook, maar een één, twee, drie zetten ze nooit neer.

In de Tour van 1923 was het nu Henri die in Brest won na een etappe van maar liefst 405 km. Dat herhaalde hij nog eens in rit elf met aankomst in Genève na een tocht van slechts 260 km.

En dan waren er de broers Lucien en Jules Buysse in de Tour van 1926. Lucien won de elfde etappe in Perpignan voor zijn drie jaar jongere broer Jules. Die had dan weer de eerste rit gewonnen, maar de eindzege was wel voor Lucien. En ja, Marcel Buysse, een andere broer, won ook een etappe in de Tour, maar dat was in 1919.

Bekender is het verhaal van de Schlecks. In 2011 won Andy Schleck op Serre-Chevalier terwijl zijn oudere broer Franck dik twee minuten later tweede werd. Andy zou in Parijs tweede worden achter Cadel Evans. Al werd hij wel voor de groene tafel uitgeroepen als Tourwinnaar van 2010, na het schrappen van Alberto Contador die betrapt was op ‘cero cero cero’ mg clenbuterol in zijn bloed. (hc)