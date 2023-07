In de eerste oefenwedstrijd van het seizoen kwamen de drie nieuwkomers bij Westerlo - Arthur Piedfort, Irsan Muric en Jordan Bos - in actie. Dat het huiswerk van Westerlo nog niet klaar, is een open deur intrappen. “Elke trainer wil zijn kern liefst zo snel mogelijk in de voorbereiding op volle sterkte. Ik heb geleerd dat je soms geduld moet hebben”, merkte Jonas De Roeck laconiek op.