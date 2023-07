Na de dodelijke crash: F1-rijder Lance Stroll eist aanpassing van “gevaarlijke” bocht op circuit Spa-Francorchamps

Formule 1-piloot Lance Stroll vindt dat de beroemde bocht Eau Rouge op het circuit van Spa-Francorchamps moet worden aangepast. Op dat deel van het circuit kwam zaterdag een jonge Nederlandse piloot om het leven na een crash op een natte baan. “Daar moet echt naar gekeken worden, want die bocht is nu veel te gevaarlijk”, zei de Canadees van Aston Martin.

“Het is een tragische dag voor de autosport. Ik wil dat iedereen denkt aan wat daar vandaag is gebeurd. We zijn in een tijdsbestek van vier jaar tijd twee jongelingen kwijtgeraakt op die plek”, zei Stroll na zijn vierde plaats in de sprintrace van de GP van Oostenrijk, verwijzend naar het fatale ongeval van de Fransman Anthoine Hubert in 2019. “We zeggen het ieder jaar, die bocht is te gevaarlijk en die moet echt veranderen. Elke keer als we door die bocht rijden, ligt een ongeluk op de loer.”

Dilano van ‘t Hoff crashte op nagenoeg dezelfde plek als Hubert; na Eau Rouge volgt de knik Raidillon en rijden de bolides Kemmel op, het lange rechte stuk naar Les Combes. Het circuit heeft na de dood van Hubert wel de uitrijstroken verbreed en de vangrails naar achteren verzet, maar de bochtencombinatie is hetzelfde gebleven en vooral in de regen levensgevaarlijk doordat de rijders bijna niets zien door het opspattende water.

Verstappen: “Race had niet mogen herstarten”

Max Verstappen verwees daarnaar toen hij na zijn overwinning in de sprintrace stilstond bij het ongeluk. “We moeten echt gaan kijken wat we kunnen verbeteren. Ik heb beelden van die race gezien. Het was heel nat, dus ze hadden die race niet moeten herstarten. Je zag niks door die spray. Jongens uit het achterveld gaan vol gas die bocht in, maar ze zien niks. Dus we zouden wat moeten doen om die spray te verminderen en in ieder geval de veiligheid te vergroten.”

Ook Nyck de Vries stelt zich vraagtekens bij de veiligheid van Spa-Francorchamps. ”Ik laat de analyse aan de experts over, maar ik vind dat we dit als sport heel serieus moeten nemen en ervan moeten leren. Hopelijk kunnen er veranderingen worden toegepast waardoor we dit soort situaties kunnen voorkomen in de toekomst. Dat is de eerste prioriteit.”

